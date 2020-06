Bestuurster verliest de macht over het stuur en rijdt tegen boom in Zelhem

Wéér afval gedumpt in buitenge­bied Winters­wijk: ‘Om moedeloos van te worden’

13:39 WINTERSWIJK - Voor de zesde keer in iets meer dan een maand tijd is er afval gedumpt in het buitengebied van Winterswijk. Maandagmorgen lag er bouw- en sloopafval zoals gipsblokken, piepschuim en kapotte dozen in de berm en op een akker. ,,Het is al de zoveelste keer, ik begin er moedeloos van te worden”, zegt wijkagent Willem Saris.