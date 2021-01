Bestuurster ziet Opel over het hoofd in Eerbeek, beenwond het gevolg

Museum Villa Mondriaan in Winters­wijk wil kunst Jan Toorop exposeren, maar heeft de werken nog niet

20 januari WINTERSWIJK - Niet Piet Mondriaan, maar beeldend kunstenaar en tijdgenoot Jan Toorop staat centraal in een aankomende tentoonstelling in museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Er is echter een probleem: de te exposeren werken zijn er nog niet.