Betalen om het bos in te mogen: Natuurmonumenten gaat parkeergeld vragen

VORDEN/ WINTERSWIJK - Wie met de auto naar landgoed Hackfort in Vorden komt moet vanaf komende zomer betalen. Het landgoed is de eerste plek waar parkeerkosten worden gerekend, later gaat dat ook gebeuren bij de andere gebieden van Natuurmonumenten zoals het Bergherbos en Wooldse Veen.