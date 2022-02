Betere hulp voor zwangere vrouwen in problemen: minder wachttijd en meer duidelijkheid

Schaduw over verkiezin­gen: ‘Gemeenten krijgen al decennia te weinig geld voor hun taken’

Op 16 maart mogen we weer naar de stembus. Dit keer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat belooft wat, zeker voor lokale partijen. Voor kandidaten die mooie beloften willen doen, zijn het zware tijden. Het geld is op. De situatie is zo ernstig, dat ‘de lokale democratie op het spel’ staat. In een serie verhalen blikken we vooruit op deze verkiezingen. Dit is aflevering 1. ,,Er voltrekt zich een stille ramp.”

6 februari