Betsy Wormgoor lijsttrekker PvdA Berkelland: ’Niet bezuinigen, maar extra geld naar sport en cultuur’

NOORDIJK - Betsy Wormgoor is opnieuw gekozen als lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in de gemeente Berkelland voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De Noordijkse is sinds 2018 fractievoorzitter in de huidige raad.

„Ik ben heel blij dat ik ook voor de komende verkiezingen onze partij mag vertegenwoordigen”, zegt Betsy Wormgoor. „De afgelopen jaren heeft mijn fractie zich keihard ingezet voor een mooier en socialer Berkelland. Ik heb er ongelooflijk veel zin in om dat met nog meer kracht voort te zetten.’ De partijafdeling presenteert binnenkort de kandidatenlijst met een aantal nieuwe kandidaten.

Bestuurders aan woord houden

Goed en helder communiceren vindt Wormgoor het allerbelangrijkste voor de lokale politiek. ‘Als fractie van een politieke partij in de gemeenteraad vertegenwoordig je de inwoners. Vanuit de oppositie merken we dat we helaas te vaak bestuurders aan hun woord moeten houden. We kunnen niet anders, want inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn.’

Meedoen in coalitie

De PvdA-fractie wil graag meedoen in een coalitie. „Meebesturen vraagt verantwoordelijkheden die we willen en ook kunnen nemen. Dat zullen we doen wanneer er een coalitie gevormd kan worden die zich inzet voor een sterke, sociale gemeente. De Partij van de Arbeid staat voor gelijke kansen: gelijkwaardigheid voor iedereen. Daarvoor moet je blijven strijden op alle terreinen: werk, wonen, zorg, duurzaamheid en ontwikkeling. Daarbij willen we dat de inwoner met zijn meningen en wensen altijd gehoord en gezien wordt door de politiek.’

Windmolens

Ze verwijst naar de recente ophef rond plannen voor windmolens in het buitengebied bij Haarlo. „Wij staan achter windenergie, om de doelstelling van energieneutrale gemeente in 2030 te halen. Maar bij het plan in Haarlo is het college ernstig tekortgeschoten. Omwonenden konden helemaal niet meedenken en meebeslissen zoals was beloofd. Wij willen beide: duurzaamheid én democratie.”

Volledig scherm Demonstratie tegen windmolens bij de Melktap in Geesteren door Needenaren © Jelle Boesveld

Niet bezuinigen op sport en cultuur

Gemeenten moeten bezuinigen, maar daarbij wel kijken naar de gevolgen op lange termijn, vervolgt Wormgoor. „Neem maatschappelijke voorzieningen weg en je betaalt als samenleving de prijs. Sport, cultuur en kunst geven mensen de brandstof om te voelen, denken en leven. Ze hebben een sterke preventieve werking: meer gezondheid en geluk, minder zorgvraag. De huidige coalitie (CDA, Gemeentebelangen en VVD) wil bezuinigen op sportclubs, zwembaden, de bibliotheek. Wij willen er geld bij! Ja, de gemeentefinanciën moeten op orde zijn. Maar laten we ophouden met geld oppotten en daarvoor in de plaats goed zorgen voor onze inwoners. Ook een goed woningaanbod voor iedereen en toegankelijke zorg op maat zijn voorbeelden van onderwerpen waarvoor we ons inzetten. We schrijven momenteel ons verkiezingsprogramma, daar komt dat allemaal in te staan.”