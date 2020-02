Betteld breidt uit naar het buitenland

Camping de Betteld is gevestigd in het buitengebied van Zelhem en is een begrip in christelijk Nederland. De afgelopen tien jaar heeft eigenaar Gerhard Hobelman op verschillende locaties in Nederland logeeraccommodaties opgezet of overgenomen, in Cadzand, Amerongen, Doorn en nu dus ook in België.



Het is de bedoeling dat het hier niet bij blijft. De verwachting is, dat de Betteld de komende jaren verder doorgroeit in Europa. Daarvoor worden christelijke investeerders gezocht. De nieuwe locatie heeft onder andere 150 bedden en is geschikt voor groepen van 25 tot 150 personen.