‘Beverprotocol’ Overijssel en Gelderland en waterschappen in de maak

Zoetste koningin gezocht voor Ne(e)derland

4 maart NEEDE - Stichting Nationale Jammarkt is een zoektocht gestart naar liefhebbers die in augustus in de rol van jamkoningin willen kruipen. De rol van het zoetste staatshoofd van Ne(e)derland is grotendeels symbolisch, maar voorgangers kunnen getuigen dat de publieke aandacht 21 en 22 augustus enorm zal zijn.