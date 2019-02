Bevers bereiken de Achterhoek

UPDATE De bever heeft nu ook de Achterhoek bereikt

9:32 De bever heeft nu ook de Achterhoek bereikt. Dat meldt natuursite Nature Today op basis van aangetroffen vraatsporen. Het dier stierf rond 1826 uit in Nederland. In 1988 werden exemplaren uitgezet in de Gelderse Poort, in de hoop dat de bever weer voet aan grond weet te krijgen in ons land.