Bevrijder Bill zat vaak met heimwee in de keuken van oma Brinkerhof in Borculo: ‘Hij wilde dolgraag terug naar zijn gezin in Canada, maar er gingen geen boten’

Bij Henk Brinkerhof (73) thuis werd niet over de Tweede Wereldoorlog gesproken. Als kind ving hij weleens iets op van ene Bill, die heimwee had en bij zijn oma in de keuken zat. Om wie het ging ontdekte de Borculoër pas na het overlijden van zijn eigen moeder. „Bij de fotoalbums van mijn ouders vond ik een plastic zakje met daarin 31 foto’s van een Canadese soldaat. Van zijn vrouw en kinderen, zijn auto, vakantiekiekjes, en van de terugkeer vanuit Engeland”, vertelt Brinkerhof.

Op veel van de opnames stonden achterop namen, data en een woonadres in Winnipeg. „Sommige van die foto’s zijn gemaakt in Borculo. Van eentje is dat zeker, want daarop staat ‘Herinneringen aan die leuke Canadezen in Borculo, september 1945’. Die is waarschijnlijk achter ons huis genomen.”