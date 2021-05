Bevrijder Bill zat vaak met heimwee in de keuken van oma Brinkerhof in Borculo: ‘Hij wilde terug naar zijn gezin in Canada, maar er gingen geen boten’

BORCULO - De Canadese soldaat William Frank Bayerl, roepnaam Bill, verbleef na de bevrijding op 1 april 1945 een paar maanden in Borculo. Hij was vaak in de keuken van oma Brinkerhof te vinden, van de bakkerij in hartje stad. Wie was deze Bill, en hoe is het hem na de oorlog vergaan?