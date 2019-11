Bevrijding Achterhoek en Liemers werd niet overal gevierd

Het beeld is dat overal in de Achterhoek en de Liemers volop werd gefeest, na de bevrijding. ,,Juichende mensenmenigten, met bloemen bedekte tanks. Toch was dat niet altijd zo. Ooggetuigen uit Megchelen hebben verteld dat ze geen vlag hebben gezien. Er viel niets te vieren, het dorp was compleet kapot geschoten”, zegt archivaris Peter Bresser van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.



Bresser is één van de auteurs van de 43ste editie van het Jaarboek Achterhoek en Liemers, dat volledig gewijd is aan de bevrijding van de regio in 1945. De viering van 75 jaar vrijheid staat voor de deur, een ander thema voor het jaarlijkse boekwerk was amper denkbaar. Het boek wordt vrijdag gepresenteerd in Megchelen.



Daarmee is tegelijk het dorp genoemd dat als eerste door de Britten werd bevrijd, eind maart 1945. Van daaruit trokken de geallieerde troepen door naar Duitsland en westwaarts naar de Achterhoek en de Liemers. Dat ging bepaald niet zonder slag of stoot. De Duitsers boden hevig verzet, verschansten zich bij gebrek aan antitankgeschut in huizen en boerderijen, waaruit ze met vlammenwerpers werden verdreven.