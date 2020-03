Bevrijdingsconcert in Ruurlo verplaatst naar november

,,Het feit dat wij al 75 jaar in vrijheid leven is een groot goed. Dat willen wij ook al is het later in het jaar blijven herdenken en vieren”, zegt Marijn Dijkman namens Stichting 4- 5 mei Commissie Ruurlo. De Dorpskwis commissie van Oranjevereniging Ruurlo is van plan om de Dorpskwis Ruurlo die in het kader van het 75-jarig bestaan van Oranjevereniging op vrijdag 3 april zou plaatsvinden nog dit jaar te houden. Waarschijnlijk in de zomervakantie. Afgelopen week zijn de 56 deelnemende teams hier al over geïnformeerd.