Bevrijdingsconcert Winterswijk lijkt gered door motie in raad

Er komt volgende week een motie in de raad om geen 5.000, maar 15.000 euro ter beschikking te stellen aan de Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk. Het college had deze week nog besloten om slechts 5.000 te geven . Ook na een brandbrief van het CDA bleef het college bij die beslissing. Zowel het CDA als de coalitiepartijen WB, VVD, PvdA en GroenLinks hebben een motie in voorbereiding om de laatste 10.000 euro bij te lappen. Ze vinden allemaal het 5 mei concert van een andere orde dan 'normale’ subsidie-aanvragen.

Overrulen

Is het niet gek dat de coalitiepartijen hun ‘eigen’ college overrulen? ,,Nee”, stelt Henk Jan Tannemaat van Winterswijks Belang. ,,Het college heeft zich heel formeel en principieel opgesteld, maar wij vinden dit concert te belangrijk. Het is een burgerinitiatief waar wij volledig achter staan. Ook buurgemeente Vreden geeft subsidie. Dan kunnen wij niet achterblijven. Wij hopen bovendien dat het concert een structureel karakter krijgt.”

Blij

Voorzitter Danny Oonk van het Bevrijdingsconcert is blij met de toezegging. ,,Het was even erg spannend deze week. Ik snap alleen niet waarom het college niet meteen naar de raad heeft geluisterd. Anderhalve week geleden was al duidelijk dat de raad achter onze aanvraag stond.” Alle 300 deelnemers van het concert doen belangeloos mee. Voor het concert op en rond het Hilgelomeer dat een festivalachtig karakter krijgt worden 5000 bezoekers verwacht. De entree is vrij.