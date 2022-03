Bewegen en spelen in park De Stroet in Beltrum: ‘We zijn er voor vier generaties’

Er wordt nog hard gewerkt om dierenverblijf eind deze maand in orde te hebben. Als het zover is, komen de eerste bewoners er in, die op hun beurt op korte termijn voor nog meer bewoners gaan zorgen. Want behalve kippen en varkentjes komen er ook een drachtig schaap en een drachtige geit. „Er komen aaibare dieren in en die lammetjes, dat is natuurlijk vooral voor de kinderen heel leuk”, zegt Richard Stortelder, een van de bestuurleden van het park. „Maar ook veel ouderen zullen ervan genieten, want we zien regelmatig mensen van de Hassinkhof een rondje door het park maken.”