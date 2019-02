Bewindvoerder in Varsseveld sluisde geld weg van mensen die al schuld hadden

ZUTPHEN - Een bewindvoerder uit Varsseveld is geschorst door de rechtbank in Zutphen, nadat hij door eigen personeel is beticht van fraude. Na een inval van de FIOD vorige week is bewindvoeringsbureau AproPlus, dat de financiën beheert voor mensen in de schuldsanering, gesloten en onbereikbaar.

De schorsing volgt na een aangifte van drie personeelsleden van het bureau voor bewindvoering. Zij meldden eind vorig jaar bij de rechtbank in Zutphen dat hun werkgever geld van cliënten wegsluisde naar zijn eigen bankrekening. De betrokken personeelsleden brachten het geschuif met geld in de periode oktober tot medio december in kaart en rapporteerden hun bevindingen aan de rechtbank.

De rechtbank, die verantwoordelijk is voor de aanstelling van bewindvoerders, ging daarop over tot schorsing. De circa zestig Twentse cliënten, van de in totaal tweehonderd klanten, ontvangen hierover vandaag of morgen bericht van de rechtbank in Almelo.

Inval

Vorige week deed de FIOD een inval in de woonboerderij waarin AproPlus is gevestigd en nam de administratie in beslag. De eigenaar en oprichter van AproPlus ontstak daarop in woede en eiste van de werknemers die aangifte tegen hem deden dat ze de sleutels van hun leasewagen inleverden en vertrokken.

Sinds de inval is AproPlus gesloten en onbereikbaar voor cliënten. Het bureau beheert de financiën van circa tweehonderd particulieren die na een faillissement in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) zijn beland of al uit de schuldsanering zijn en hun financiën nog op vrijwillige basis door AproPlus laten beheren.

Eén van de klokkenluiders van AproPlus meldt dat het een beproefde methode was om meer geld van de rekening van cliënten te halen dan bedragen die zij in totaal als voorschot hadden ontvangen. „Onze cliënten hebben weinig inzicht in hun eigen financiën. Velen kijken er niet naar om en vertrouwen ons bureau volledig. Daar is door onze werkgever misbruik van gemaakt. Dan hadden cliënten bijvoorbeeld 250 euro aan voorschot ontvangen en schreef hij 300 euro bij ze af”, aldus de klokkenluider.

Omvang

De omvang van de vermoedelijk door het bureau bewindvoering AproPlus gepleegde fraude met geld van cliënten, staat nog niet vast. Er komt pas meer duidelijkheid als alle tweehonderd cliënten inzicht krijgen in hun eigen financiën en het onderzoek van de FIOD is afgerond.

Harold Busschers uit Enschede, die na het faillissement van zijn rijschool in de schuldsanering belandde, is cliënt van AproPlus. „Ik kreeg plotseling een aanmaning van OHRA van 261 euro, omdat mijn ziektekostenpremie niet was betaald. Die betaling deed AproPlus altijd voor mij. Toen ik AproPlus daar vorige week over belde,namen ze de telefoon al niet meer op. Van mijn ex-vrouw hebben ze de huur niet betaald.”

De rechtbank Zutphen heeft een aantal dossiers van Gelderse cliënten van AproPlus voorlopig overgedragen aan andere bewindvoerders. De Twentse cliënten worden vandaag of morgen per brief geïnformeerd. Welke som geld van cliënten door de eigenaar van AproPlus voor privédoeleinden is aangewend, is niet duidelijk. Een klokkenluider: „We hebben het alleen over de laatste maanden van vorig jaar vrij scherp in beeld en aan de rechtbank Zutphen gemeld, maar dit loopt waarschijnlijk al veel langer.”

Luxe levensstijl

Volgens deze werknemer hielden de eigenaar van het schuldsaneringsbureau en zijn familie er een luxe levensstijl op na. „Ze hadden bijvoorbeeld negen paarden. Die paarden zijn overigens een dag nadat de FIOD was binnengevallen, weggehaald. Ik weet niet waar ze nu op stal staan.”