Bewoner Daan Bod ziet van dichtbij hoe de problemen in Overstegen zich opstapelen: ‘Hoeveel ellende kan een wijk aan?’

Brandje bij gemeente­huis Doetinchem tijdens demonstra­tie tegen coronamaat­re­ge­len

17 december DOETINCHEM - Bij het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat in Doetinchem is woensdagavond gedemonstreerd tegen de laatste coronamaatregelen. Daarbij werden midden op het plein onder meer hooibalen in brand gestoken. De spontane demonstratie was niet toegestaan.