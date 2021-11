Bewoner drugsboerderij Baak wil opruimkosten niet betalen, want: ‘Hij had het zelf kunnen opruimen’

Een groot deel daarvan is het bedrag dat het afvoeren van de chemicaliën en andere spullen heeft gekost. De advocaat van L. betoogde dat zijn cliënt het zelf had kunnen opruimen, maar dat niet mocht. ,,Die mogelijkheid is hem ontnomen, maar daar dat kun je niet op zijn conto schrijven”, zei de advocaat, die het daarom onterecht vindt dat L. de opruimkosten moet betalen.



De 50-jarige L., die zijn boerderij in Baak heeft verkocht en inmiddels weer in Diepenveen woont, zei best te willen betalen, maar dan maximaal 13.000 euro. Dat zou namelijk het huurgeld zijn dat hij had gekregen van de criminelen die het drugslab bouwden in zijn schuur.