Bewoner én kantoorhouder aan Oversluis in Ulft: ‘Ongelukken zijn een kwestie van tijd’

ULFT - Het is wachten op aanrijdingen met scheurende brommers op de parallelweg van de Oversluis in Ulft, meent Theo Mulders die daar woont. Omdat hij ongelukken voor wil zijn daagde hij maandag de gemeente Oude IJsselstreek voor de Raad van State in Den Haag.