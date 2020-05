Bewoner steekt medewerker jeugdzorglocatie met scherp voorwerp in Harreveld

Na een melding om 14.15 uur spoedde hulpverleners zich naar de locatie van Horizon in Harreveld aan de Kerkstraat. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Ook is nog niet bekend met welk voorwerp de bewoner gestoken zou hebben of wat de aanleiding tot het incident is geweest. De politie heeft vrijdagmiddag een jonge man opgepakt na een steekincident in de jeugdzorglocatie van Horizon in Harreveld. Een medewerker is daarbij gewond geraakt.