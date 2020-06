Bewoner valt in slaap, brandweer rukt uit voor rook van verbrand eten

VREDEN - De vrijwillige brandweer van Berkellands Duitse buurgemeente Vreden is zaterdagmiddag uitgerukt voor brand in een appartement boven winkels aan de Wüllener Strasse. Daarbij bleek uiteindelijk meer rook een rol te spelen dan vuur: de bewoner was tijdens het eten koken of opwarmen in slaap gevallen.