Bewoner weet keukenbrand in Winterswijks appartement snel te doven: erger voorkomen

Update Leutekum wil tóch eind februari carnaval vieren in Doetinchem; ook Groenlo in de startblok­ken

DOETINCHEM - Er komt tóch een carnavalsviering in Doetinchem, eind deze. Nu alles erop wijst dat de coronaregels dinsdag worden opgeheven, is er niets wat de organiserende Stichting Leutekum tegenhoudt. Ook de Knunnekes in Groenlo staan in de startblokken.

17:59