Bewoners blij met opknapbeurt dorpshart Steenderen: centrum wordt meer verblijfsplek

Bewoners Zutphense­weg Laren eisen dat gemeente Lochem bouwplan stopt: ‘Landschap wordt aangetast’

15 oktober Bewoners van Zutphenseweg in Laren kunnen er met de pet niet bij dat de gemeente Lochem doodleuk opnieuw een bouwplan voor vier woningen in een weiland achter hun woningen in procedure heeft gebracht. Om die reden vroegen zij donderdag tijdens een spoedzaak in Den Haag de Raad van State om het bestemmingsplan onmiddellijk op de plank te leggen.