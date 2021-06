Bewoners boos over ontmantelde speeltuin in Ruurlo: ‘We zijn aan het lijntje gehouden’

,,En dat is veel te laat. Mosterd na de maaltijd’’, zegt Christel Bouwmeester namens de bewoners van ’t Loo. ,,Dan is de school alweer begonnen. Juist in de zomermaanden hebben kinderen zeeën aan vrije tijd en moeten ze lekker kunnen ravotten in de speeltuin. Onze jongste is 10 jaar en die mist het spelen nu. Ja, er staan nog wel een paar toestellen, maar dat is amper de moeite waard. Het hart is uit de speeltuin gehaald en er is nog niets voor in de plaats gekomen.’’