Bewoners buitengebied durven drugslabs niet te melden: ‘Drugs zijn eng’

Na 16 jaar einde aan Schnitzel Antoon: ‘Afscheid in bizarre tijd’

21 mei WINTERSWIJK - Antoons Restaurant in Winterswijk is niet meer. Het etablissement, in de Achterhoek vooral bekend als Schnitzel Antoon, is per 1 juni verkocht en de nieuwe eigenaren voeren een nieuw concept in, zo melden uitbaters Roy en Mariël Harbers op Facebook.