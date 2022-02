Bewoners buitenspel gezet in rapport over extra stukjes tuin in Winterswijk: ‘Misplaatst’

De gemeenteraad was er in 2020 duidelijk over: Winterswijk moet met het teruggeven van zogeheten ‘snippergroen’ in Winterswijk veel soepeler en menselijker omgaan. Dit na protest van bewoners toen bleek dat soms wel en soms niet betaald moest worden voor het extra stukje tuin.



Het terugvragen of verkopen van stukjes gemeentegrond die in de loop der jaren bij tuinen waren aangetrokken werd per direct stilgelegd. De toenmalige wethouder Tineke Zomer beloofde een onderzoek.



Dat onderzoek ligt er nu, maar gaat volledig voorbij aan de bewoners zelf. Het advies in het rapport: op de oude voet door gaan.