Bewoners flat in Doetinchem schrikken wakker van brandende scooter

Binnenlo­pen voor ‘spontane’ coronaprik: niet meer in 't Timpke, wel bij de Hamaland­hal in Lichten­voor­de

15 augustus LICHTENVOORDE/BORCULO - Vaccineren tegen corona zonder afspraak. In Borculo is ‘t Timpke priklocatie-af en wordt weer gewoon gesport in de sporthal. Maar in Lichtenvoorde kunnen mensen nog tussen 8.00 en 19.00 uur terecht in de Hamalandhal om hun eerste prik te scoren.