Bewoners in actie tegen smalle en drukke ‘frustratiestraat’ door Laag-Keppel

Volgens Mieke van den Broek (65) en Mart de Kruif (61) is het wachten tot het fout gaat in hun straat, die vol staat met monumentale huizen en onderdeel is van het beschermd stadsgezicht Laag-Keppel.



Maar de Dorpsstraat, een provinciale weg, ziet er zo niet uit. Verkeer rijdt hier over een strakke asfaltbaan van en naar de brug over de Oude IJssel. Bijna altijd wordt veel harder gereden dan de maximaal toegestane 30 kilometer per uur. Voor veel verkeer is de Dorpsstraat een doorgaande weg op de lijn Zutphen-Emmerik.



Dat het druk is, blijkt uit de verkeerstelling: per etmaal rijden hier 5.500 gemotoriseerde voertuigen. ,,Alles komt hier samen: auto’s, fietsers, landbouwverkeer én vrachtwagens. Die mogen hier niet rijden, maar we zien ze elke dag”, zegt De Kruif.