Bewoners in Lochem zijn sluipverkeer spuugzat: ‘Gemeente doet niets en dat frustreert enorm’

Uitzonder­lijk; in deze wijk drinken bewoners straks de regen die op hun dak valt: ‘Besparen meer dan de helft’

SILVOLDE - Wat hebben astronauten van het European Space Agency en de toekomstige bewoners van de Heuvelstraat in Silvolde met elkaar gemeen? Het gebruik van water. De manier waarop er in het renovatieproject in Silvolde wordt omgegaan met water is zelfs zo bijzonder, dat het project is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs.

25 november