Bewoners in protest tegen beachclub Meer rond recreatieplas Hilgelo: ‘De overlast is vreselijk’

column In ‘lousy T-shirt’ met coronaprik op weg naar Mongolië

22 mei Als ik ergens van houd, is het wel van reizen. Ergens naartoe rijdend voor een interview of een eenvoudige boodschap heb ik dat gevoel al. In eigen omgeving probeer ik me te verbazen, alsof ik er als vakantieganger voor het eerst kom. Pluk de dag en geniet van de omgeving en de mensen om je heen: zoiets.