Bewoners schrikken wakker van auto die vanaf talud tuin invliegt; bestuurder gewond

Zutphen bevrijdt stichting Hanzehof van molensteen om de nek: complex voor miljoenen terugge­kocht

Zutphen neemt het complex van Theater Hanzehof over voor zo’n 6,8 miljoen euro. Het complex was eigendom van stichting Hanzehof. Een molensteen om de nek van de stichting, die meer bezig was met achterstallig onderhoud dan met het aanbieden van cultuur. ,,We konden niet doorgaan op de huidige manier.’’

28 januari