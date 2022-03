Bewoners Spoorstraat Winterswijk vrezen nieuwe sluiproute vanaf parkeerplaats Albert Heijn

‘Die krijgen vrije doorgang’

Zes appartementen

Het weggetje moet de ontsluiting zijn voor de bewoners van het nieuwe complex waar zes appartementen komen. Hiervoor was al in 2014 een bouwvergunning afgegeven. Aan het weggetje komen zes parkeerplaatsen te liggen en op de parkeerplaats van Albert Heijn nog eens drie. Die zouden met elkaar in verbinding moeten staan en vandaar dat er een weg is ingetekend.



Behalve de weg stuit ook het bouwplan zelf op bezwaren van de buurt. Overbuurman Ben Westerveld bracht maandag een afspraak in herinnering die hij ooit met de gemeente heeft getekend.



,,Ik heb zwart op wit dat de gemeente zich met kracht zal inspannen om de nieuwbouw aan te laten sluiten op het huidige karakter van de Spoorstraat waar zich tien gemeentelijke en vijf rijksmonumenten bevinden. Er zouden twee stadsvilla’s komen, nu komt er een complex met zes appartementen. Ik heb nog geen oordeel van de welstandscommissie gezien of dit wel in het straatbeeld past."