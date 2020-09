Bewoners vertrekken uit Antoniushove; op naar een grotere kamer

Als de achterdeuren openklapten en de lift naar beneden was gekomen, was het de beurt aan de volgende van de bewoners om, meestal met rollator of in de rolstoel en een mondkapje voor, in te stappen (of te rijden) en zich naar ’t Zwaantje te laten rijden. Die horecagelegenheid is de halte op weg naar hun nieuwe onderkomen aan de Kievitstraat. Over twee jaar moet de nieuwbouw op dezelfde plek, de hoek van de Varsseveldseweg en Rapenburgsestraat, klaar zijn.