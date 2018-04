Bewoners vieren vernieuwing van hun geliefde wijk De Koppel in Borculo

video Poppenmaker uit Harfsen verovert Amerika

14 april Poppenmaker en animator Henry Brummelman (28) droomde in de zandbak al, om later in Amerika aan films te werken. ,,Hoe ouder ik werd, hoe meer die droom van me vandaan dreef. Te mooi om waar te zijn.’’ Maar net zoals in zijn favoriete animatiefilms, gebeurde het onwaarschijnlijke in het leven van de Achterhoeker. Na het meewerken aan een Gouden Kalf-productie rinkelde de telefoon. ,,Of ik naar Amerika wilde komen.’’