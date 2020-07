Bewoners vinden vreemde man op zolder met hun kleren aan en horloge om

Toxicoloog Henk Tennekes kondigt zijn levensein­de aan op Twitter: ‘Het gaat niet meer’

18:06 WINTERSWIJK - Een heftig bericht op Twitter: ‘Mijn levenseinde is in zicht. Ik hoop dat mijn werk zal bijdragen aan radicale hervorming van de landbouw en een sterk verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ik dank mijn duizenden volgers voor hun steun. Ik hoop dat jullie me in goede herinnering zullen houden. Vaarwel!’.