Bewoners voelen zich buitenspel gezet in rapport over extra stukjes tuin in Winterswijk

UPDATEWINTERSWIJK - Inwoners van n Winterswijk voelen zich buitenspel gezet door de gemeente in het onderzoek naar het teruggeven van snippergroen. Ook raadslid Peter Voogt heeft er geen goed woord voor over: ,,Een volledig misplaatst rapport.”

De gemeenteraad was er in 2020 duidelijk over: Winterswijk moet met het teruggeven van zogeheten ‘snippergroen’ in Winterswijk veel soepeler en menselijker omgaan. Dit na protest van bewoners toen bleek dat soms wel en soms niet betaald moest worden voor het extra stukje tuin.



Het terugvragen of verkopen van stukjes gemeentegrond die in de loop der jaren bij tuinen waren aangetrokken werd per direct stilgelegd. De toenmalige wethouder Tineke Zomer beloofde een onderzoek.



Dat onderzoek ligt er nu. In het rapport wordt met geen woord gerept over de bewoners die het aangaat. Het advies luidt: op de oude voet door gaan.

‘Bewoners niet geïnterviewd’

Onbegrijpelijk, vindt GroenLinks-raadslid Peter Voogt, die indertijd de motie indiende. ,,Er zijn allerlei betrokkenen geïnterviewd, behalve de bewoners zelf. Ook is niet gekeken naar de juridische inhoud van de zaken.”

Er moet bij gelijke gevallen een gelijke behandeling komen, was de opdracht van de raad. Voogt: ,,Daar lees ik niets van terug. Bovendien was de opdracht om ook inhoudelijk te kijken naar het stukje grond. Als de gemeente er niets aan heeft, kan ze beter de grond gratis weggeven, zoals ook in 2008 is gebeurd aan de Jasmijnlaan. Daarover staat niets in het rapport.”

Het argument in het rapport dat er al 140 bewoners akkoord zijn gegaan, waaruit blijkt dat maar een kleine minderheid tegen het terugvorderen is, gaat volgens Voogt niet op. ,,In de toeslagenaffaire zijn ook veel mensen akkoord gegaan met de terugbetaling, terwijl ze het er niet mee eens waren.”

Eenzijdig verhaal als advies

Een van de bewoners van de straat Bargerkempke, waar de ongelijkheid aan het licht kwam, sprak donderdagavond in tijdens de raadsvergadering. Joke Barends is zeer ontevreden over de gang van zaken. ,,Na onze bezwaren te hebben kenbaar gemaakt, hebben we al twee jaar niets meer gehoord. Vragen van mijn juridisch adviseur zijn nog niet eens beantwoord.”

Ze maakte nog eens haar standpunt bekend: ,,Ik vind het belachelijk dat de gemeente stukjes grond invordert waar ze zelf helemaal niets mee kan. Bovendien is hier sprake van willekeur. Ik moet betalen voor die extra grond en mijn buren niet.”

Het rapport wordt 14 april behandeld in de commissievergadering, dus na de raadsverkiezingen. Meerdere raadsleden spraken donderdagavond al hun verontwaardiging al uit over de gang van zaken. Ze schaamden zich voor de radiostilte.

De betrokken wethouder Bert Frings was niet bereikbaar voor een reactie.