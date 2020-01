Bewoners waaien weg in eigen woning: sloop van flats Europalaan geen verrassing

WINTERSWIJK - Ze zijn groot en hebben een prima indeling, maar verder? ,,Het tocht, nee, je waait weg. En ze zijn héél gehorig. Als er ergens bij een van de buren wordt aangebeld hoor je dat.” En niet alleen de deurbel, want Marck Hoog Antink krijgt nog veel meer geluiden mee van zijn buren. En zij van hem, want de gehorigheid van de in 1967 gebouwde flats is groot.

De huurder is niet verbaasd dat De Woonplaats aankondigt dat er wordt gesloopt om duurzamere huisvesting terug te plaatsen. De flats aan de Europalaan komen daar wel voor in aanmerking. Twaalf jaar geleden kwam het eerste bericht over de sloop van de oudste van vijf flatgebouwen aan deze invalsweg . Vier bleven staan, maar dat zou volgens de woningcorporatie geen twintig jaar meer zijn. Deze huurwoningen zijn minder in trek.

De flats zijn in de tweede helft van de jaren zestig gebouwd. Op de begane grond zitten garages en bergingen. De woningen zijn toegankelijk via het trappenhuis. De flatgebouwen hebben verschillende lengtes. Aan elk trappenhuis zitten acht flatwoningen. Behalve de woningen op de vierde verdieping allemaal met balkons voor en achter. Op een groot deel daarvan is een schotelantenne bevestigd.

Ongeïsoleerd

,,Geïsoleerd? Niet dat ik weet”, zegt een van de bewoners. De man moest vorig jaar 300 euro bijbetalen voor de verwarming. Zijn flat is niet goed warm te krijgen. ,,In de woonkamer en de slaapkamers zit wel thermopane, in de keuken niet. In de keuken en badkamer zit wat er in moet zitten, geen luxe. Oh nee, in de badkamer zit geen verwarming.”

Een buurvrouw vertelt dat haar flat ,,’s winters niet goed warm te krijgen. Mijn flat zit op de hoek, in de zomer staat de hele dag de zon er op. De verwarming kan alleen aan en uit, die kun je niet goed regelen.”

Niet goedkoop