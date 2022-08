Bewoners willen geen Uuthuuskes in ‘hun’ groen: ‘Kies voor braakliggende bouwgrond’

De Walseweg in Gendringen is één van die plekken die aangewezen zijn als een locatie voor de Uuthuuskes. Die mededeling kregen de omwonenden per brief. De locatie staat vast, over de invulling mag meegedacht worden vertelt de brief verder nog.



Dat schiet bewoner Arie den Butter in het verkeerde keelgat. ,,Die mededeling heeft ons op vrijdagmiddag als buurt overvallen en bij de gemeente was op dat moment niemand meer bereikbaar.”