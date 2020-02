Bewoners Woldenburgseweg in Netterden krijgen geen schadevergoeding voor geluid windmolens

Volgens een taxatie die Hettinga en Epping hebben laten opstellen door een deskundige, is hun woning 18.000 euro minder waard geworden door geluidhinder. Ze spreken van een irritant zoemgeluid dat dag en nacht doorgaat.



De Raad van State vindt het taxatierapport niet onderbouwd. Het advies dat de gemeente heeft laten opstellen is dat wel, vindt het hoogste rechtscollege.



In het gemeentelijke taxatierapport staat dat het huis 'slechts' 5000 euro in waarde is gedaald. Omdat dit bedrag valt binnen het eigen risico in planschadezaken, hoeft Oude IJsselstreek die waardedaling niet te vergoeden.



Volgens het gemeentebestuur valt het mee met het geluid. Er is wel wat zoef-zoef te horen maar het blijft allemaal binnen de geluidnormen, zei een vertegenwoordiger van de gemeente in december op de rechtszitting in Den Haag.