Bewoners zorgcentra Livio krijgen smartphones en Ipads: ‘Geweldig dat ik mijn kinderen kan spreken en zien’

EIBERGEN/HAAKSBERGEN - Nu bewoners van woonzorgcentra en verpleeghuizen vanwege het coronavirus geen bezoek meer mogen ontvangen, ontstaan in de Achterhoek en Twente talrijke hulpacties. Zo hebben alle Livio-vestigingen nu een smartphone zodat ouderen kunnen beeldbellen.

Alle locaties van Livio zijn inmiddels voorzien van een smartphone en alle afdelingen van de negen woonzorgcentra, zeven kleinschalige woonvormen en twee verpleeghuizen krijgen de beschikking over communicatiemiddelen. Via acties onder de bevolking en het benutten van eigen voorraad zijn zeventig telefoons beschikbaar. Volgende week zal de reserveringspagina op de Livio-website in gebruik worden genomen, waar familie een datum en tijd kan kiezen om te beeldbellen.

Beeldbellen

In Haaksbergen zijn Ipads, Iphones, simkaarten en beltegoeden ingezameld voor geïsoleerde ouderen.„Geweldig. Ik heb ze niet alleen gesproken, maar ook gezien!” Jan Holtkamp (92 jaar) voelt zich de koning te rijk. De weduwnaar kon uitgebreid ‘beeldbellen’ met zijn zoon en dochter.

Het was een enorme verrassing toen een medewerkster van zorginstelling Livio met een smartphone het appartement van mijnheer Holtkamp binnen kwam. „Zo’n modern telefoontoestel heb ik niet en ik mocht het gebruiken om met mijn kinderen te bellen.”

Ingrijpend veranderd

Voor de circa honderd bewoners van Het Saalmerink en vele andere duizenden ouderen in regionale woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen is het leven ingrijpend veranderd na de vorige week door de overheid uitgevaardigde corona-maatregel. Bezoek van familie, vrienden en bekenden is niet langer toegestaan.

„Voor mij was het heel bijzonder dat ik vandaag mijn kinderen kon zien en spreken”, vertelt Jan Holtkamp. „Ze werken en wonen namelijk in het buitenland en zitten zelf ook vast. Mijn dochter woont in het Duitse Eifelgebied en mijn zoon in Zuid-Frankrijk.”

Krachten gebundeld

In Haaksbergen bundelden enkele ondernemers de krachten met het Assink Lyceum en de Rabobank Enschede-Haaksbergen. Ze stelden Ipads, Iphones en beltegoeden beschikbaar aan Livo. Bedoeld voor de bewoners van Het Wiedenhof en Het Saalmerink. De initiatiefnemers van de actie ‘Zij aan Zij’ willen zelf niet in de publiciteit treden. „De bewoners die geïsoleerd dreigen te raken, moeten centraal staan.”

800 bewoners

Omdat niet alle – oudere – bewoners weten om te gaan met Ipad en Iphone staan medewerkers en vrijwilligers gereed om te helpen bij het inbellen. Familieleden van bewoners worden via de website van Livio ingelicht over de nieuwe contactmogelijkheden. In totaal gaat het om 800 bewoners van zorgcentra die dankzij de beschikbaar gekomen mobieltjes bereikt kunnen worden.