‘Bewoners zorgcentrum Gendringen verhuizen wel, maar keren ze ook terug?’

Snelweg A3 bij Emmerik heel weekeinde dicht

11:39 EMMERIK - De snelweg A3 bij Emmerik is komend weekeinde volledig afgesloten voor het verkeer. De brug van de Speelbergerstrasse tussen Netterden en Klein Netterden over de Duitse snelweg moet na 44 jaar vervangen worden. Om het werk te kunnen uitvoeren, is afsluiting van de snelweg in beide richtingen noodzakelijk.