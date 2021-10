Bewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen in Doetinchem

Dat gebeurt overigens amper in Doetinchem, volgens wethouder Ingrid Lambregts. Ze kent één voorbeeld, waar ze op attent werd gemaakt: ,,Een aantal woningen in nieuwbouwwijk Iseldoks is opgekocht en daarna verhuurd. Landelijk is dit een groot probleem, iets wat zich vooral in de grote steden als Amsterdam en Den Haag manifesteert. Maar in Gelderland ook in Arnhem en Nijmegen. Bij ons druppelt dit inmiddels door. Iseldoks zie ik als een signaal.”