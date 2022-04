Bewoonster Anja over vooroordelen mogelijk beschermde woonvorm in Borculo: ‘Ze geven ons geeneens een kans’

De bewoners van Hummelsweide in Eibergen verkeren niet in een crisis, ze lopen niet psychotisch rond, ze veroorzaken geen overlast. In ieder geval niet meer dan ‘gewone’ buren. Ze hebben alleen behoefte aan een beschermde woonomgeving met af en toe praktische ondersteuning. En ze vinden het behoorlijk vervelend dat er op voorhand al vanuit wordt gegaan dat ze problemen in de buurt zullen veroorzaken. Anja Wechgelaer (44) kan zich er best over opwinden: „Ze geven ons geeneens een kans. Maar wij willen ook een toekomst.”