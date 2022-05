Bewoonster kijkt gewapende inbreker recht in de ogen, agenten schieten hem neer na achtervolging

column Terwijl de wereld verging kreeg ik de mogelijk­heid om een ander mens te worden

Al jaren hadden we elkaar niet gezien. Hij zei: ‘Als de berg niet naar Mozes komt, dan gaat Mozes naar de berg’. In de verstreken tijd was hij ouder geworden, 80 jaar. Hij liep slechter, maar zijn ogen fonkelden nog levenslustig. Leeftijd is een illusie. Je hebt kinderen die op bejaarden lijken, en andersom.

24 mei