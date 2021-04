Bewoonster raakt gewond door geweld én vlak daarna verongelukt in dezelfde straat een man (80)

In een woning op korte afstand van het dodelijk ongeluk was net daarvoor een geweldsincident. De bewoonster raakte daarbij gewond en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De aard van haar verwondingen is niet duidelijk.



De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de twee incidenten. Dit onderzoek gaat waarschijnlijk nog even duren. Wel is de weg inmiddels weer vrijgegeven.



De forensische opsporingsdienst is op twee plaatsen aan het werk: in het huis en op de locatie van het ongeval. Een GGD-arts is er ook om de exacte doodsoorzaak van de automobilist vast te stellen.