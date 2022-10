‘Bezette taal’ wint op Poëziefestival Gelselaar

Via een livestreamverbinding was er vanuit de kerk in Gelselaar verbinding met Zuid-Afrika en Duitsland, van waaruit ook deelnemers meededen aan het gedichtenfestijn. Namens de festivaljury wees Sander Grootendorst op de extra lading die De Bruynes gedicht ‘Bezette taal’ had gekregen door de annexatie van delen van Oekraïne.

Wethouder Arjen van Gijssel van de gemeente Berkelland reikte de Belgische winnaar de penning uit, die dit jaar de eerste prijs vormt. In de categorie Nedersaksische gedichten was de hoogste eer voor Jaap van der Molen uit Zwolle, met het gedicht ‘‘n Oale jas’, geschreven in het Gronings.

In de categorie Nederlandstalige gedichten werd Annet Zaagsma uit Uithuizen met ‘Satijnstaal in plooien’ tweede en Thomas Theisens uit Waalre met ‘Tilburg-Winsum’ derde. Ook in de streektaalcategorie werd de grens overschreden. De jury zette Heinrich Siefer uit Cloppenburg in Duitsland met het gedicht ‘Alleen – ahn Spraak’ in het Oldenburger Platt op de tweede plaats. De derde plaats was voor de Achterhoekse dichter Joop Hekkelman uit Gorssel met ‘Bestemming’.