Bezetting zorghotel gedecimeerd: nog maar 3 à 4 coronabedden bezet

VVD: ‘Eerste zonnepark in Berkelland had er nooit mogen komen’

10 juni GEESTEREN - Het eerste zonnepark in de gemeente Berkelland aan de Brokersweg in Geesteren had er nooit mogen komen. „De verleende vergunning is namelijk in strijd met de regels die de gemeenteraad heeft opgesteld,” aldus VVD-fractievoorzitter Hans Boxem.