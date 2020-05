Bezoeker overlijdt op begraafplaats Neede

Verwaar­loos­de paarden éindelijk onderge­bracht, maar Gerrit zoekt verder: ‘Ik kan ze nu geen aandacht geven’

14:47 HARREVELD - Gerrit Simmelink van Stichting Paardenopvang Achterhoek in Harreveld is opgelucht, want zijn paarden hebben eindelijk een nieuwe plek. Of eigenlijk vier nieuwe plekken. Simmelink moet namelijk weg uit Harreveld met zijn opvang voor mishandelde en verwaarloosde paarden.