Bezoeker van stadstuin Veentjes bespuugt en slaat beheerder Henk: ‘Bespottelijk’

,,Hij was een van de vier jonge mannen die aan de tafel in de stadstuin zaten", zegt Garretsen.

,,Ze mogen daar best zitten. Maar er lag uit baldadigheid een fiets op tafel. Ik vroeg of ze de fiets van tafel wilden halen. ‘Waar bemoei je je mee’, kreeg ik als antwoord. ‘Eruit’, zei ik en toen spuugde hij me. Toen hem naar buiten wilde duwen kreeg ik bovendien een paar tikken.”

Vaker overlast

De stadstuin is in 2013 aangelegd. Er worden onder meer moestuinen onderhouden. De eerste jaren was er geregeld overlast door daklozen en groepen jongeren. ,,Tegenwoordig is het relatief rustig", zegt Garretsen, die woont op De Veentjes. ,,Ik ben niet bang uitgevallen. Maar na dit vraag ik me weer af waar ik het voor doe.”