Bezoekers ziekenhuis Winterswijk verontrust over sluiten afdelingen: ‘Ik schrok ervan’

,,Een aderlating voor Winterswijk maar ook voor de Achterhoek als je dit een van de beste ziekenhuizen van het land aandoet’’, zegt bezoeker Rutger de Vries bij de hoofdingang. ,,Je hoort dat mensen het er over hebben, dat merk je binnen. Het geeft onrust’’, aldus De Vries.

‘Zit er niet op te wachten’

,,Het is hier een hot item op het moment’’, stelt Susan Kuster uit Winterswijk die net het ziekenhuis uit komt lopen. ,,In de regio wordt verontwaardigd gereageerd. Je hebt als ziekenhuis een streekfunctie. Straks moet je veel verder weg voor bepaalde afdelingen. Dan moet je voor de Intensive Care naar Doetinchem of Enschede. Dat is nog wel even een eindje voor ons, vooral voor zo'n afdeling.’’



Kuster vervolgt: ,,Ik zit er niet op te wachten. Ik vond het wel een prettig idee toen ik in Winterswijk kwam wonen, dat deze voorzieningen er waren. Een deel valt daar nu van weg. Ik denk dat dat jammer is voor deze omgeving.’’

‘Familie kan hier makkelijker op bezoek’

Op een bankje bij de hoofdingang, leunend op zijn wandelstok, zit patiënt Fredy Schuurman. ,,Wij komen uit Dinxperlo. Een aantal jaren geleden had ik een hartaanval. Ik mocht kiezen: of naar Winterswijk of Doetinchem. Ik heb voor Winterswijk gekozen. We hebben nogal een hechte familie. Die kan hier makkelijker op bezoek komen. Veel handiger dan dat je naar Doetinchem moet, met al die verkeerslichten.’’

Hoteldebotel

Schuurman en zijn gezin komen al jaren in het streekziekenhuis. ,,We lopen hier vanaf 1967. Onze oudste zoon is hier overleden, hij is maar zes jaar geworden. Maar de behandeling was altijd perfect. Mijn vrouw heeft hier nog drie andere kinderen gekregen. Ze is helemaal hoteldebotel van Winterswijk. Wij vinden het gewoon jammer dat het hier dus weggaat.’’

‘Ik dacht: dat blijft wel’

Net buiten de entree, rookt bezoeker Tom Assink een sigaret. Hij moet deze ochtend met zijn zoon in het ziekenhuis zijn. Vooral een sluiting van de de kinderafdeling en de afdeling verloskunde zit hem hoog. ,,Als je met je kinderen naar het ziekenhuis moet, of met een spoedkeizersnee, dan moet je een half uur, drie kwartier in de auto zitten. Ik schrok er wel van, er waren andere dingen beloofd: dat het ziekenhuis overeind zou blijven. Ook omdat Winterswijk een groot dorp is. Ik dacht: dat blijft wel.’’

Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, onderdeel van Santiz.