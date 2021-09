Bezorgde wijkbewoners Overstegen met petitie naar gemeenteraad vanwege overlast jongeren

Opnieuw container­brand bij school op Overstegen, jongeren provoceren politie met leus op de muur: ‘Pak ons dan’

12 juli DOETINCHEM - Opnieuw is er maandagavond een papiercontainer in vlammen opgegaan bij de schoolgebouwen aan de Houtsmastraat in de Doetinchemse wijk Overstegen. Het is de derde in twee weken. Het lijkt een gerichte actie om de politie uit de tent te lokken. Op een van de muren van de school is de tekst ‘Pak ons dan’ te lezen.